Agnone, Via Panoramica, erba alta, rifiuti e incuria

La via Panoramica agnonese oramai meta di passeggio, trekking, corsa, biciclette, attività fisica in generale, nelle belle giornate e' frequentata da tante persone. Ma purtroppo risulta abbandonata e l'incuria è tangibile. Le aree di sosta e dedicate all'attività fisica con relativa attrezzistica, sono abbandonate, con erba alta e cestini per i rifiuti che non vengono svuotati con regolarità. Le isole dedicate alla sosta sono ricoperte di un lussureggiante tappeto verde dove abbondano di erbe selvatiche e belle piante di cicoria, molto buona da mangiare ma inutile e ingombrante dove sostano famiglie, bambini e carrozzine o dove i giovani fanno esercizi fisici.