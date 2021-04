Meteo, Primavera in pausa, ma ancora per poco: ecco quando scoppia l'estate.

E' ormai imminente l'ondata di caldo africano che interesserà parte dell'Italia nei prossimi giorni con temperature che addirittura potrebbero arrivare a sfiorare i 35°C al Sud, ma non per tutti.

Ma andiamo con ordine cercando di spiegare brevemente cosa sta accadendo a livello atmosferico.

Il quadro generale vede una minacciosa circolazione ciclonica abbracciare gran parte dell'Europa Nord-Occidentale e, marginalmente, l'area settentrionale e centrale del nostro Paese dove il meteo risulta assai capriccioso e dove il clima continua a mantenersi, gioco forza, sotto tono.

Nel contempo, sulla Grecia, ma anche su gran parte del nostro Sud, si erge un promontorio di alta pressione di origine nord africana che garantisce non solo condizioni atmosferiche più stabili, ma che è destinato a far lievitare, giorno dopo giorno, le temperature.

Cosa accadrà dunque nei prossimi giorni sul fronte termico?

Fino a giovedì lo scenario meteo-climatico continuerà a seguire il medesimo percorso: l'Italia si troverà letteralmente divisa in due tra un contesto più fresco al Nord e uno via via sempre più caldo al Sud.

A metà settimana poi l'area ciclonica in sede mediterranea richiamerà verso le nostre regioni meridionali aria sempre più calda direttamente dal cuore dell'Africa. Gioco forza, le temperature, soprattutto da venerdì 30, saliranno con maggior vigore fino a raggiungere picchi di 34°C su alcuni tratti della Sicilia. Se punte prossime ai 30°C si potranno comunque registrare anche sul molte altre zone del Sud, anche le regioni centrali in questo frangente riusciranno a toccare valori di tutto rispetto per il periodo e ne saranno la testimonianza i 26/27°C che come minimo si raggiungeranno in città come Firenze e Roma.

Il Nord, anche se continuerà ad essere avvolto da un'atmosfera più instabile, farà comunque registrare qualche moderato aumento soprattutto nelle aree raggiunte da qualche coraggiosa schiarita attesa in particolare nel corso del prossimo weekend.