Consiglio Regionale Molise: con la febbre in aula per salvare il bilancio: in caso di pareggio salta tutto

Interruzione improvvisa del consiglio regionale del Molise. Avviene grazie alla denuncia della consigliera regionale Aida Romagnuolo, la quale sottolinea che un collega è presente in aula con 38 di febbre. Si tratta di un esponente di maggioranza di cui il voto è fondamentale per l'approvazione del bilancio. Qualora dovesse finire 10 pari con i voti contrari delle minoranze e dei due di Fratelli D'Italia Romagnuolo e Iorio il documento non passa.



Per evitarlo il presidente del consiglio regionale Salvatore Micone ha attivato la modalità a distanza per discutere e approvare le leggi e permettere al consigliere con la febbre di isolarsi e partecipare quindi alle operazioni di voto. Che per salvare capra e cavoli è entrato a Palazzo D'Aimmo ben consapevole di avere la febbre e di poter essere veicolo di contagio tra colleghi e lavoratori del consiglio usando anche l'ascensore che collega l'aula al suo ufficio.



Una situazione gravissima che sottolinea la fragilità della maggioranza targata Toma. Sperando che la febbre non sia un sintomo di Covid ma di una normale influenza che ha colpito l'esponente politico di maggioranza.

di Viviana Pizzi