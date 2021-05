REGIONE MOLISE - BANDO PER LA COPERTURA DI 10 POSTI NEL RUOLO DI CUSTODI E ADDETTI ALLA VIGILANZA.

La Regione Molise ha pubblicato il bando per la copertura di 10 posti nel ruolo di Custodi, Addetti Vigilanza e Accoglienza presso le sedi del MIBACT delle province di Campobasso e Isernia.

La selezione pubblica rientra nel concorso del MIBACT per 500 Custodi, Addetti Vigilanza e Accoglienza per l’assunzione di nuove risorse sull’intero territorio nazionale.

Per partecipare è richiesta la licenza media. I candidati selezionati verranno assunti a tempo indeterminato e pieno – Seconda area funzionale, Fascia Retributiva F1.

Sarà possibile candidarsi dal 18 Maggio 2021 al 27 Maggio 2021. Vediamo il bando e tutti i dettagli per partecipare.

