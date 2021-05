Giornata mondiale della libertà di stampa: L'intervista alle ore 17.30 a Giuseppe Di Pietro presidente ASM

Oggi giornata mondiale della libertà di stampa è stata proclamata dalle Nazioni Unite nel 1993 in occasione dell’anniversario della Dichiarazione di Windhoek sulla promozione di una stampa africana indipendente e pluralistica, in cui la libertà di espressione viene definita come indispensabile per lo sviluppo e il mantenimento della democrazia e per lo sviluppo economico. 27 anni dopo, la Giornata promuove dei valori ancora estremamente attuali, soprattutto in quei paesi in cui la strada per il perseguimento della democrazia è ancora piena di difficoltà ed ostacoli.

In questa importante celebrazione Altomolise.net intervista alle ore 17.30 Giuseppe Di Pietro, presidente Assostampa Molise. Collegatevi sui nostri canali youtube cittanet e fb altomolise.net ore 17.30