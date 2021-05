Poggio Sannita successo della Telethon/Campagna di Primavera 2021.

Ha avuto un’ottima risuscita la Campagna Telethon di Primavera 2021” organizzata lo scorso week end su tutto il territorio nazionale e anche a Poggio Sannita. Il gruppo volontari poggesi di Telethon, domenica sera al termine della due giorni di raccolta, ha dichiarato sold out la vendita di tutti i “cuori di biscotto” a loro disposizione, il cui ricavato andrà a finanziare la ricerca per la distrofia muscolare e le malattie genetiche rare.

Piena soddisfazione x il risultato conseguito, grazie all’impegno e alla disponibilità dei giovanissimi volontari Vittoria e Karol. Un grazie sentito alla solidarietà dei poggesi che come sempre hanno contribuito con sensibilità e generosità, ma grazie anche alle numerose persone recatesi al banchetto per la loro offerta da centri vicini, soprattutto da Agnone.

Un grazie particolare alla Parrocchia S. Vittoria in primis a don Paolo e alla Scuola per aver sostenuto l’iniziativa; alla sig.ra Lena Di Carlo e ai sigg. Eliodoro Mancini, Mariolino Palomba e Giulio Ricci per l’amichevole collaborazione ed il supporto logistico nell’allestimento dello stand, non solo di quest’anno.

Poggio Sannita, 3 maggio 2021

Telethon Poggio Sannita

Tonino A. Palomba