ll commissario nazionale all'emergenza covid e il capo della Protezione civile nazionale oggi saranno a Campobasso:Lo stato deve garantire la sanità pubblica e ripristinare lo stato di diritto collettivo.

Il commissario nazionale all'emergenza covid e il capo della Protezione civile nazionale oggi saranno a Campobasso , che non sia solo un giro di cortesia , la questione riguarderà pare la campagna di vaccinazione , crediamo che un capo dell'emergenza covid nazionale oltre le parate politiche regionali deve essere consapevole e perlomeno rispettoso della situazione drastica sanitaria del Molise, ci sono centinaia di famiglie che chiedono giustizia e veritá sulle morti covid avvenute in questi mesi , gli ospedali chiusi o a mezzo servizio e soprattutto il grave dato di fatto che manca un centro covid regionale .Lo stato non si puó fermare con il commissariamento e basta , visto che i debiti aumentano , il personale sanitario non sufficiente, stremato , sotto organico e altro ancora .Il Molise non é una regione dove bastano le visite di cortesia con i riflettori accesi per un'ora , il dramma vero lo vive la popolazione , il peggior male é la memoria corta organizzata.Lo stato deve garantire la sanità pubblica e ripristinare lo stato di diritto collettivo.

Per SOA

Sindacato Operai Autorganizzati

Andrea Di Paolo