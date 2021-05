Estate, in Molise stagione balneare al via il 15 maggio

Operatori pronti ad accogliere i primi turisti in vista dell'avvio della stagione estiva 2021 che in Molise partirà il prossimo 15 maggio e si concluderà il 30 settembre. La data è stata ufficializzata dalla Giunta regionale.

L'Esecutivo ha stabilito anche il calendario dei monitoraggi a cura dell'Arpa che periodicamente vigilerà sui valori delle acque definiti 'eccellenti' in quasi tutto il litorale molisano dalle misurazioni effettuate. Tutti i Comuni a vocazione turistica che si affacciano sul mare, fa sapere la Regione, possono vantare una qualità delle acque da far invidia alle località turistiche più blasonate, per cui la Giunta ha potuto estendere le zone in cui la balneazione è sicura e consentita. "È stato un anno difficile - ha commentato il sottosegretario alla presidenza della Giunta, Roberto Di Baggio - Stiamo ancora vivendo una fase complicata in tema di relazioni sociali, di vita all'aperto, di contatti umani e di crisi economica. La stagione estiva sarà molto delicata e andrà vissuta con la piena consapevolezza che la pandemia è stata ed è più dura di quanto potessimo immaginare. Ora dobbiamo guardare avanti, costruire insieme un percorso di crescita. Partire dal rispetto della natura e dell'ambiente - ha aggiunto - può essere il modo giusto per favorire la ripresa economica, l'occupazione e il benessere sociale e culturale. Le premesse ci sono tutte per far sì che sia la stagione della rinascita". (ANSA).