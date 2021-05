Nuovi Quadri Orario Trenitalia- Italo-Corse Flixbus-Cerella -ItabusPubblicato il 9 maggio 2021

Nella giornata di ieri 8 maggio sono stati pubblicati i nuovi Quadri Orario di Trenitalia con l'aggiornamento sul nostro sito tuttotrasportimolise.it dei collegamenti di interesse della nostra Regione sulle linee Campobasso-Roma, Campobasso-Napoli, Campobasso-Benevento ( coincidenze da Benevento per la Puglia e Roma) , sulla dorsale adriatica ( coincidenze da e per Termoli).Per Italo, come già comunicato nei giorni precedenti, ricordiamo le numerose corse in programma dal prossino 27 maggio che inseriremo sul nostro sito. Per Flixbus e i collegamenti riguardanti il Molise abbiamo aggiornato la tratta Lecce-Torino con fermate a Termoli, inoltre saranno di nuovo operative le corse Manfredonia-Firenze dal prossimo 27 maggio e ritorno dal 28 maggio con fermate a Campobasso e Isernia, la Salerno -Torino( dal 14 maggio, ritorno dal 15 maggio) con fermate a Campobasso e Termoli( anche Benevento e San Salvo). Aggiornate anche le corse Flixbus Cassino-Aquila e Benevento-Bari, mentre da domani 10 maggio ci saranno due corse feriali( una dal lunedì al venerdì, l'altra dal lunedì al sabato) della Cerella da Vasto-Termoli a Napoli e ritorno .Infine ricordiamo di nuovo le corse della Itabus dal prossimo 27 maggio sulla direttrice Bari-Milano e ritorno con fermate a Termoli.