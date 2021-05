Piano regionale dei trasporti, via libera dalla Giunta. Le dichiarazioni di Toma e Pallante

Campobasso, 15 maggio 2021 – La Giunta regionale, nel corso dell'ultima seduta, ha proceduto ad approvare gli elaborati del Piano regionale dei trasporti, prodotti dal Servizio tecnico di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza del Ministero dei Trasporti e della Mobilità sostenibile.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Molise, Donato Toma, e dall’assessore ai Trasporti e mobilità, Quintino Pallante.

«Un passaggio molto importante - dichiara il governatore - propedeutico al prosieguo dell'iter. Ora si apre una fase di ascolto e confronto che ci porterà all'approvazione definitiva in Consiglio regionale. Nonostante le difficoltà, grazie a un lavoro di squadra, siamo riusciti a creare i presupposti per giungere a un risultato che definirei storico per la mobilità della nostra regione».

«Si tratta di un Piano moderno ed efficace - aggiunge Pallante - in grado di contemperare le esigenze di tutti. L’obiettivo è quello di garantire le diverse tipologie di spostamento, ovvero quelle che riguardano pendolari, residenti, turisti e merci, tenendo conto delle criticità e delle caratteristiche del territorio».

La Giunta ha demandato al IV Dipartimento i successivi adempimenti necessari all’approvazione definitiva del Piano.