Abusi edilizi sulla proprietà del Sindaco di Vastogirardi. Ecco l'ordinanza di ingiunzione per demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di permesso a costruire

Una vecchia storia risalente a svariati anni fa, ha dato esito, oggi, ad una ordinanza a firma del responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Vastogirardi. L'ordinanza contiene una ingiunzione per la demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di permesso a costruire di parte di un immobile di proprietà del sindaco di Vastogirardi Luigino Rosato. Si tratta di alcune varianti apportate dal sindaco su una "casetta appoggio ad un fondo rustico". Il tutto è partito da una comunicazione del Comando Stazione Carabinieri Forestale di San Pietro Avellana e l'ingiunzione riguarda il sindaco come proprietario, il costruttore, e il direttore dei lavori. L'ingiunzione impone la demolizione parziale delle "variazioni essenziali" al progetto originario. Riuscirà a sanare la questione Rosato mentre le opposizioni ventilano la possibile richiesta delle dimissioni del primo cittadino di Vastogirardi?

Ecco l'ordinanza:

COMUNE DI VASTOGIRARDI

Provincia Isernia



UFFICIO TECNICO

Prot. n. ____

Vastogirardi, lì 14/05/2021

Registro Ordinanze n. AA / Lo4A

INGIUNZIONE

PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN ASSENZA DI PERMESSO

A COSTRUIRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la comunicazione del Comando Stazione Carabinieri Forestale di San Pietro Avellana prot. n. 238

del 17/04/2021 con la quale viene comunicato che sono stati ravvisati illeciti di natura penale nei

confronti di ROSATO Luigino, nato a Pescopennataro (IS) il 16/01/1952, in qualità di proprietario, di

ALBANO Vincenza, nata a Mercato San Severino (SA) il 09/07/1941, in qualità di costruttore e di

CARMOSINO Patrizio, nato a Vastogiratdi (IS) il 19/08/1962, in qualità di Direttore dei Lavori, pet

aver eseguito lavori in difformità al permesso di costruire n. 2 /2010 di “Variante pet la costruzione di una

casetta appoggio ad un fondo rustico”, in località Valle Uberta al foglio di mappa n. 29, part.lle nr. 44 e

45, consistenti nell’allineamento dei due tetti a “Capanna” che erano sfalsati di cm. 60, con conseguente

modifica dei prospetti del fabbricato, modifica della facciata del prospetto posteriore a seguito della

tamponatura del portico e realizzazione del manto di copertura del tetto con tegole piane in cemento in

sostituzione dei coppi o tegole in cemento curve previste;

ATTESO, pertanto, che trattasi di opere eseguite in assenza del relativo titolo abilitativo;

DATO ATTO che, nel caso in esame, trova applicazione l’art. 31, 2° comma, del T.U. n. 380/2001, che

testualmente recita:

«2. Il dirigente 0 il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, în

totale difformità dal medesimo. ovvero con variazioni essenziali, determinare ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al

proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione 0 la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita

di diritto, ai sensi del comma 3. ».

RITENUTO, pertanto, che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ingiungere la demolizione delle

dette opere;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di edilizia” e successive modificazioni;

INGIUNGE

Al sig. ROSATO Luigino, nato a Pescopennataro (IS) il 16/01/1952 e residente a Vastogitardi in via

Enrico Berlinguer n. 10, in qualità di proprietario, alla sig.ra ALBANO Vincenza, nata a Mercato San

Severino (SA) il 09/07/1941 e residente a Isernia in via G. Veneziale n. 115, in qualità di costruttore e di

