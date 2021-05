Molise-Vaccini, da domani (18 maggio) le adesioni 55-50

CAMPOBASSO. Partiranno da domani (18 maggio 2021) le adesioni alla campagna vaccinale per la fascia 55-50. Sarà possibile collegarsi alla piattaforma https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/app/f?p=300:73 tenendo a portata di mano tessera sanitaria e codice fiscale.

Come per le precedenti fasce d'età, si procederà a somministrare i vaccini non per ordine di prenotazione, ma per ordine d'età.

Il piano vaccinale procederà seguendo le indicazioni della cabina di regia che, a sua volta, recepirà le indicazioni del commissario straordinario Figliuolo.