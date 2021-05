Basta poco per abbellire i paesi: Caterina adotta non solo le aiuole ma anche gli alberi

Caterina decisamente ha la passione per il decoro e l'abbellimento estetico delle strade, aiuole, alberi. Precedentemente ha adottato alcune aiuole e adesso anche un albero. Con una corda e due vasi di fiori l'albero su Via Matteotti è diventato uno spettacolo. Abbellire le città, le strade, avere rispetto per l'ambiente è un problema culturale al quale siamo chiamati tutti a partecipare e Caterina lo fa.Le aiuole precedentemente allestite godono di ottima salute