Solitudine degli anziani-L' avv Lena Porrone lancia una proposta: Adotta un nonno

Durante questo lungo periodo in cui abbiamo conosciuto il virus Covid-19, abbiamo potuto constatare che ci sono molte persone avanti negli anni che vivono in completa solitudine e non hanno nessuno con cui parlare e a cui manca l’opportunità di scambiare una parola con chiunque mostri interesse nei loro confronti.

Ma la pandemia ha solo fatto emergere la punta di un grosso iceberg. Con il crescere della popolazione anziana purtroppo molte sono le persone che vivono in completo isolamento, per loro anche le più piccole incombenze diventano insormontabili e tra le altre non ultima sono in preda alla solitudine e all'isolamento quasi totale. Oggi il racconto dell'Avv. Lena Porrone che ha vissuto una esperienza con un anziano in difficoltà, ma che risolto il problema era molto felice solo di poter chiacchierare con un essere umano..

Il racconto:

"È accaduto sta mattina in un vicoletto di Agnone. Era caduto a terra, vicino ad una ruota di una macchina parcheggiata. Credo che questo lo abbia salvato, altrimenti, cadendo all’indietro avrebbe sbattuto la testa a terra.

Un nonnino di circa 80/85 anni.

Era lì che non riusciva ad alzarsi. L’ho aiutato ad alzarsi e fatto sedere (leggero come una piuma per come era magro).

Accertatami che stesse bene, gli ho dato una caramella che avevo in tasca...non ha voluto chiamassi un’ambulanza. Stava Bene. Aveva solo inciampato ...cadendo all’indietro, mi dice. Gli ho chiesto se potevo chiamare qualcuno dei suoi... mi ha detto : “sono solo. Non ho nessuno. Mia moglie è morta da 5 anni.” Poi si è fatto oscuro in volto ed è rimasto in silenzio. Non potevo lascialo lì. Allora gli ho chiesto dove fosse diretto. “Devo andare alle poste centrali a ritirare la pensione.” Gli ho chiesto se potevo accompagnarlo fino al corso, lì c’era una panchina sulla quale sedersi e riprendere le forze.

Mi ha detto che se mi faceva piacere ne sarebbe stato contento.

Si è messo sottobraccio e con la testa bassa mi ha detto : “ grazie signorina...adesso la gente non è più buona come una volta.”. Poi : “io esco solo una volta a settimana. Mi faccio la spesa e pago le bollette. È pericoloso andare in giro alla mia età. Lo so”. Si è messo sotto braccio con dignità e gioia.

Arrivato sulla panchina si è seduto, gli ho dato un’altra caramella. Gli ho chiesto se potevo stare tranquilla ed andare ...ho capito che stava bene...ma non mi lasciava andare...voleva parlare ancora. Sono rimasta lì.

Ha alzato gli occhi e mi ha detto: “non è vero che sono solo. I miei figli stanno a Roma. Non mi parlano. Stiamo a giustizia. Mi hanno levato tutto. Meno male che ho la pensione per campare.”. Non ho detto una sola parola.

Gli ho lasciato il pacchetto di caramelle. Lui contento le ha messe in tasca: “grazie signorina”.

Oggi primo giorno di vacanze estive. Adottiamo un nonno ...una nonna. Stanno lì. Aspettano solo che li invitiamo per un gelato, per una aranciata, anche solo una chiacchiera. Magari un pranzo la domenica in famiglia, sarebbe bellissimo.

Grazie "

L'avv Lena Porrone nel suo racconto lancia una proposta: "adotta un nonno", proposta che in molti comuni le amministrazioni comunali, in particolar modo durante i lockdown, hanno progettato e perseguito.Adottare un anziano vicino di casa che vive solo, fare per lui la spesa, svolgere una commissione o condividere qualche minuto con una telefonata rappresentano semplici gesti dal grande valore etico-emotivo. Contro il dramma della solitudine, ma anche per migliorare la qualità e l’aspettativa di vita di molte persone in età avanzata rimaste senza parenti e famiglia. Per questo motivo sarebbe importante l'affido degli anziani. Sarebbe utile attraverso un progetto comunale prendere contatti con gli anziani soli, instaurare un rapporto stabile, sia per far loro compagnia, sia per cogliere eventuali necessità sopraggiunte. Aiutiamogli anziani in condizioni di solitudine e fragilità sociale.