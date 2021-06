Regione Molise-Unimol, al via Corsi formazione manager e dirigenti sanità 2021

Prosegue proficuamente il partenariato tra Regione Molise e Unimol per quanto riguarda i Corsi di specializzazione manageriale in materia sanitaria.

Quest’anno le proposte sono due: Corso di alta formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria; Corso di formazione manageriale per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione di Strutture complesse.

Oggi la lezione inaugurale del prof. Elio Borgonovi, ordinario di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni pubbliche, presso l'Università Bocconi, e presidente del Centro di ricerche sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale, su “Le funzioni manageriali in sanità nel post-Covid”.

Per il presidente della Regione Molise, Donato Toma, intervenuto da remoto all’incontro, «il Servizio sanitario nazionale è una conquista che, a circa 43 anni dalla legge 833, deve essere corroborata dall’affermazione di standard di qualità ed efficienza, atteso che, mai come ora, vi è l’esigenza di conseguire risultati di rilievo in ambito sanitario: questo è quello che viene chiesto agli amministratori al fine di garantire il diritto alla salute fisica e psichica della popolazione».

«Per raggiungere tali obiettivi – ha detto ancora il governatore - occorrono preparazione, formazione specialistica, attitudine manageriale acquisita a seguito di esperienza, a partire dai livelli apicali».