Agnone- Decoro urbano: Via Matteotti, aiuole, piante e dulcis in fundo il giardino verticale di Teresa

Il corso di Agnone si abbellisce e in particolare il tratto che interessa Via Matteotti. L'iniziativa è partita dai commercianti. Dapprina e' stata decorata una aiuola, poi due poi tre successivamente tutte. Begonie, roselline, gerani fanno bella mostra di se addirittura gli alberi sono stati arricchiti di vasi di fiori legati agli alberi con il supporto di corde decorative. In effetti è un bel vedere. Ma ultimo in ordine di arrivo" il giardino verticale" nei pressi di un negozio di abbigliamento "Mary Rose" di Teresa Cerroni. Una piccola bacheca adornata da fiori.

La recente tendenza del giardinaggio verticale sta diventando sempre più diffusa in quanto i giardinieri incanalano la loro ispirazione verso nuove vette di creatività. Non più limitati al terreno sotto i loro piedi, i giardini stanno prendendo forma in una gamma di direzioni uniche, dal riuso di vecchi mobili in fioriere a trasformare casette per uccelli e teiere in rigogliosi in miniatura. Sono finiti i giorni di rigidi disegni da giardino; oggi le idee per i giardini verticali stanno mostrando le trame, i colori e la vivacità delle piante in modi nuovi e freschi.

Brava Teresa!