Lonely Planet ha pubblicato la prima guida Abruzzo e Molise. A darne notizia è stata Selvaggia Lucarelli dal suo profilo Facebook.

Lonely Planet ha pubblicato la prima guida Abruzzo e Molise. A darne notizia è stata Selvaggia Lucarelli dal suo profio Facebook.

“Tra le poche cose positive di questo ultimo anno e mezzo c’è il fatto che abbiamo riscoperto la bellezza di viaggiare in Italia. E Lonely Planet ha pubblicato la prima guida Abruzzo e Molise, che un po’ mi coinvolge perchè quest’estate, nel mio ultimo giorno in Molise, mentre visitavo l’anfiteatro romano a Larino ho incrociato chi stava lavorando a questa guida. Ovvero Luigi. Ho sentito che dicevano “c’è un tizio di Lonely Planet che sta visitando il sito!” e mi sono precipitata a conoscerlo. Perché se io non facessi questo lavoro farei quel lavoro lí: quello di chi scrive le guide di viaggi. Io e Luigi Ferrauto (persona amabile) alla fine abbiamo fatto amicizia. Gli ho detto di andare a vedere le cascate di Carpinone, di andare a dormire da Salvatore e poi ci siamo raccontati altro, di altri luoghi, lui per esempio che Procida gli è rimasta nel cuore. Insomma, io sono felice di questa guida che racconta due regioni del cuore (nonni paterni mezzi abruzzesi e mezzi molisani) e di essere nei ringraziamenti della @lonelyplanet_it, che è un po’ come quando finisci nella fotina centrale della settimana enigmistica.”