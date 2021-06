Emergenza neve di gennaio 2017:Attestato di benemerenza al comando VVF di Isernia

Si è tenuta questa mattina presso il Comando dei Vigili del Fuoco di

Isernia, la cerimonia di consegna dell’Attestato di Pubblica Benemerenza

concessa dal Dipartimento della Protezione Civile al Comando Provinciale dei

Vigili del Fuoco di Isernia, a cui ha partecipato S.E. il Prefetto di

Isernia, Dott.ssa Gabriella Faramondi, accolta dal Comandante Provinciale,

ing. Raffaella Pezzimenti e dal Direttore Regionale dei Vigili del fuoco del

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Molise, ing. Vincenzo Ciani.

Presente alla cerimonia la Dott.ssa Maria Rosalba Manzo, delegata dal

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa

Civile.

La cerimonia si è svolta in modo ristretto, in linea con le prescrizioni

imposte dall’attuale situazione sanitaria nazionale.

Il Comandante provinciale, nella sua breve allocuzione, ha richiamato le

motivazioni della benemerenza concessa al Comando, a titolo collettivo, per

l’emergenza neve di gennaio 2017 e simbolicamente ha voluto consegnare, a

sua volta, l’Attestato al personale operativo intervenuto in rappresentanza

dei turni di servizio.

Parole di stima sono state rivolte dal Prefetto e dal Direttore Regionale.