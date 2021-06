"Settimana Enigmistica" in edicola oggi: un cruciverba dedicato a Poggio Sannita

La Settimana Enigmistica è un periodico edito ininterrottamente in Italia dal 1932; tra i più diffusi e noti settimanali del paese, ha superato i 4600 numeri e può essere acquistata anche all'estero. Pubblicato settimanalmente, dal 2 gennaio 2014 esce ufficialmente il giovedì, come scritto in copertina (precedentemente il sabato pur essendo distribuita 2 giorni prima).

Oggi una grande sorpresa e tanto orgoglio per gli abitanti di Poggio Sannita(IS) vedere che il famoso periodico enigmistico ha dedicato uno dei più amati cruciverbi, dal nome " Una gita a? " al paese altomolisano, dove appaiono cinque foto raffiguranti luoghi noti di Poggio Sannita.

La gita dunque da indovinare è verso il ridente paesino dell'Alto Molise, in origine Caccavone ma oggi Poggio Sannita e a tal proposito nel paese si stanno organizzando già i festeggiamenti per il centenario del cambio nome