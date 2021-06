Maestri Fuori Classe, dal 10 al 16 luglio, arriva a Vasto per la sua IV edizione. Lectio magistralis, incontri e laboratori gratuiti per attraversare luoghi e idee per creare contesti condivisi e continuare ad apprendere

Fervono i lavori per il festival dell’ Apprendimento Continuo Maestri Fuori Classe che quest’anno ha scelto Vasto, con le meraviglie del suo paesaggio, per scandire i momenti della IV edizione. Il festival, organizzato da Maestri Fuori Classe ETS e Creo, in collaborazione con S.T.A.M.P.A., è un’occasione per tutti coloro che vogliano dedicare del tempo e partecipare attivamente al processo della propria crescita personale e collettiva.

Un luogo fisico e concettuale dove far incontrare e integrare nuove competenze per crescere e apprendere nuovi modi di organizzare, cooperare, generare lavoro, innovare prodotti e processi, inventare modi per costruire nuove reti. Nei giorni del Festival verranno organizzate: lectio magistralis, incontri, una tavola rotonda, laboratori e una mostra fotografica, tutto gratuito; preziose occasioni di incontro per avvicinare le persone e chiarire le relazioni esistenti tra bisogni individuali e temi sociali, tra crescita individuale e crescita collettiva, tra economia, solidarietà e sostenibilità. Il festival vuole favorire un apprendimento che renda il cittadino sempre più consapevole del suo essere membro attivo nella costruzione di un futuro migliore e quest’anno lo fa partendo dal tema “ATTRAVERSAMENTI o attraversare luoghi e idee per creare contesti condivisi e continuare ad apprendere”.

I Maestri Fuori Classe anche quest’anno sono figure di rilievo, docenti, antropologi, economisti, filosofi, scrittori, liberi professionisti, che con passione, creatività ed entusiasmo condivideranno le proprie chiavi di lettura e idee generative e inclusive. MAESTRI FUORI CLASSE ETS – codice fiscale 96484180581 www.creoitalia.com

Dal 12 al 16 luglio i Giardini di Palazzo D’Avalos, ospiteranno nel tardo pomeriggio le lectio magistralis e gli incontri con: Adriano Favole. Antropologo e professore di Cultura e potere e Antropologia culturale Università degli Studi di Torino “Vie di fuga. Condividere, connettere, uscire dalle culture”. (12 luglio ore 18,00) Roger Abravanel. Saggista “Come i giovani che si impegnano e studiano per l'eccellenza possono migliorare se stessi e salvare il paese” (12 luglio ore 19,00) Alessandra Smerilli. Sottosegretario presso il Dicastero per il Servizio allo Sviluppo Umano Integrale. “Donna Economia. Prendersi cura del bene comune”.

(13 luglio ore 19,00) Leonardo Becchetti. Economista, prof. ordinario di Economia politica all'Università di Roma Tor Vergata. “La felicità esiste ma è faticosa. Generatività, soddisfazione e ricchezza di senso di vita personale e per l’Italia. Piste antropologiche, economiche, sociali e ambientali da studi ed esperienze sul campo”.

(14 luglio ore 19,00) Donatella Di Pietrantonio. Scrittrice.

(15 luglio ore 19,00) Matteo Saudino. Insegnante di Storia e Filosofia e scrittore. “Una scuola umanista per uscire dalla crisi pedagogica”.

(16 luglio ore 19,00) Il 16 luglio alle ore 10,30 (luogo in via di definizione) si terrà la Tavola rotonda con: Nunzia Catalfo. Ex Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marco Bentivogli. Coordinatore nazionale BASE ITALIA Antonello Calvaruso. Past President Ass. Italiana Formatori Alessandra Spagnolo. Business Development Manager Mylia Pina Basti. General Manager Rete d'Imprese People Strategy

Dal 12 al 16 si terranno alla Grotta del Saraceno Village i laboratori: "Da che parte vado?" Laboratorio di Empowerment con Marzia Martino, docente a contratto in People Empowerment - Facoltà di Economia, Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT. (12 luglio ore 10,00 -13,00 e 13 luglio ore 15,00 -18,00) Metodo DRS (dubbio, riflessione, silenzio): alla ricerca di un equilibrio nell'onlife con Vera Gheno, sociolinguista, saggista e docente universitaria alla LUMSA di Roma. (12 luglio ore 15,00 -18,30 e 13 luglio ore 10,00 -13,30) Laboratorio di Intelligenza Emotiva per una migliore gestione delle Relazioni con Francesco Marino, docente a contratto di Intelligenza Emotiva - Facoltà di Economia dell’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT.

(14 e 15 luglio ore 10,00 -13,00) Laboratorio di Scrittura Emotiva per la crescita personale MAESTRI FUORI CLASSE ETS – codice fiscale 96484180581 www.creoitalia.com con Katiuscia Salerno, autrice televisiva, docente alla Scuola Holden di Torino.

(13/14/15/16/ luglio ore 15,00-18,00) Laboratorio di Public Speaking - L'arte di comunicare con Emanuela Filippelli, trainer specializzata in Public Speaking e Comunicazione efficace.

(15 e 16 luglio ore 10,00 -13,00) Laboratorio di Geopolitica ed economia. Deriva o cambiamento? Non siamo soli nel nostro destino. Una riflessione sulla condizione dello Stato e della società italiana nello scenario globale. con Claudio Impenna, Dirigente presso Banca d'Italia - Eurosistema (16 luglio ore 15,00 - 18,00) La Mostra del 3° Contest Fotografico del festival “Il lavoro che racconta.” Sala Mattioli, dal 10 luglio al 16 luglio. Inaugurazione e premiazione vincitori del Contest: 10 luglio ore 19,00 Il festival ha il patrocinio del Comune di Vasto e Rai per il Sociale Maggiori informazioni sul sito www.creoitalia.com