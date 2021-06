Governo impugna bilancio regione Molise. Fanelli Pd: "Ancora una volta l'esperto dei conti viene bocciato proprio sui conti"

ANCORA UNA VOLTA L’ESPERTO DEI CONTI VIENE BOCCIATO PROPRIO SUI...CONTI!

Dopo la il cartellino rosso sul rendiconto di dicembre scorso, dopo tutti i pareri negativi dei revisori, il governo Toma ottiene l’ennesima bocciatura da parte del Governo che, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ha impugnato anche la Legge di stabilità regionale 2021 e il Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023.

"Quello che, nella maratona di fine aprile, avevamo ipotizzato succedesse è accaduto" dice la consgliera regionale del Pd Micaela Fanelli.

"In attesa di leggere le puntuali motivazioni sollevate sul Bilancio e sulla Legge di Stabilità, prosegue la consigliera, ricordo come in Consiglio regionale abbiamo più volte acceso i riflettori sui punti per noi critici: un Bilancio di previsione strutturalmente in squilibrio, arrivato in ritardo, con un parere negativo dei revisori.

Ma cosa ancora più importante un Bilancio contenente non solo un grande buco di 40 milioni, ma anche un altro debito di altrettanti 40 milioni. Quest’ultimo motivo sostanziale per il quale avevamo posto una pregiudiziale di legittimità formale che ci è stata poi respinta dalla maggioranza di centrodestra.

Mentre oggi siamo costretti ad apprendere un nuovo e drammatico stop che arriva da Palazzo Chigi.

Un’ulteriore tegola che si abbatte sulla Regione Molise e spiace dover dire, per l’ennesima volta: l’avevamo detto!

E conclude dicendo "Perché aver ragione oggi non ci consola affatto, dato che ci troviamo con una regione paralizzata. Il tutto a danno di imprese, famiglie e cittadini molisani!"