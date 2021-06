Intitolazione della palestra dell’IC San Giovanni Bosco a Silvia Pizzanelli l'alunna stroncata da un arresto cardiaco a 12 anni

Stamane alla presenza delle autorità civili e religiose, dei genitori, dei parenti, dei docenti e dei compagni di classe, si è tenuta la cerimonia di intitolazione della palestra dell’”IC San Giovanni Bosco” di Isernia alla compianta alunna della scuola Silvia Pizzanelli.

In una tranquilla mattina dello scorso mese di ottobre l’alunna Silvia Pizzanelli, ha perso la vita in maniera improvvisa e inaspettata lasciando l’intera comunità scolastica e civile in un profondo dolore e sconforto.

Questo gesto non farà ritornare in vita l’amata Silvia, ma renderà vivo il suo ricordo e la sua eterea presenza nelle generazioni presenti e future.