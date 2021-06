Assoporto Termoli, Basso Cannarsa nuovo presidente

Con assemblea dello scorso 18 giugno 2021, in occasione della approvazione del bilancio consuntivo 2020, Assoporto Termoli ha provveduto ad avvicendare i suoi vertici, come da Statuto. È stata occasione di confronto e di valutazione dei risultati raggiunti, tra i quali annoveriamo l’estensione dei titoli concessori demaniali in ambito portuale fino al 31 dicembre 2033, che, dopo lungo e serrato dialogo, Regione Molise ha inteso formalizzare in recepimento di quanto stabilito con Legge nazionale 145/2018. Per l’anno 2021/2022 il Presidente della Associazione, che conta oggi 24 operatori associati, è il sig. Basso Cannarsa, presidente di OP San Basso ed attivo con varie altre iniziative in area portuale. Vice Presidente è il cap. l.c. Mario Parigi, titolare del cantiere navale Italian Vessels. I nuovi vertici proseguiranno nell’impegno profuso fin dalla costituzione della associazione, che oggi, a distanza di oltre 5 anni dalla sua costituzione, costituisce punto di riferimento per tutti gli attori preposti al sistema porto.

Termoli, 28 giugno 2021