Caldo: Toma, evitare lavoro nei campi dalle 12.30 alle 16

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, con proprio decreto, ha "raccomandato a tutte le imprese agricole operanti sul territorio regionale", limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it, riferita a 'lavoratori esposti al sole' con 'attività fisica intensa', segnali un livello di rischio 'alto', di evitare il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12.30 alle 16. Il provvedimento è stato adottato in quanto durante la stagione estiva il territorio regionale è interessato da un'intensa attività agricola, con un notevole incremento della forza lavoro nelle campagne.

Il Molise da diversi giorni è interessato da una ondata di caldo con temperature che in alcune zone della regione hanno superato i 40 gradi. (ANSA).