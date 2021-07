Sevel Atessa, niente rinnovo di contratto per 32 lavoratori precari dei 42 somministrati

Nella riunione odierna, la Direzione aziendale ha comunicato che, a circa 32 lavoratori dei 42 somministrati in scadenza il 4 luglio 2021, non sarà rinnovato il contratto di lavoro. Arriveranno circa 30 lavoratori in trasferta da altri Plant del gruppo . La scelta di quelli che restano è stata fatta con criterio di professionalità e si vedranno prorogare il contratto di lavoro fino al 30 settembre 2021.