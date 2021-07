Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Caterina Cerroni, da oggi ufficialmente alla guida dei #GiovaniDemocratici.

Caterina Cerroni agnonese personaggio politico di spicco dei Dem. Candidata del Pd alle ultime elezioni europe incassò oltre 34 mila voti. In una comunicazione sui social anuncia il suo nuovo incarico, e' ufficialmente la segretaria nazionale dei giovani Dem:

Da oggi sono ufficialmente alla guida dei Giovani Democratici, una grande comunità sempre in prima linea per i diritti degli ultimi e per una società più giusta.

Ci attendono da subito grandi sfide: il percorso delle agorà, le elezioni amministrative e un progetto di riforma per rendere più forte e inclusiva la nostra organizzazione.

Il congresso è finito da tempo e il suo esito è noto a tutti: quel patrimonio di idee, impegno e partecipazione deve essere raccolto con passione e generosità.

La nostra giovanile è ferma da troppi anni: adesso non è però tempo di guardarsi indietro, ma di riaccendere i motori e cominciare a correre!