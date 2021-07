Amministrative Isernia, si consolida l’alleanza di centrosinistra

Nuovo appuntamento in vista delle Amministrative d’autunno. Si è tenuto, nella serata di ieri, un tavolo del centrosinistra.

Presenti i rappresentanti del PD, del Movimento 5 Stelle, di Italia in Comune, di Sinistra Italiana, di Più Europa e del PSI che hanno confermato la volontà di proseguire insieme il percorso politico in vista delle prossime elezioni comunali di Isernia, con l'impegno di mettere in campo le migliori energie e competenze per superare le emergenze della città e cogliere tutte le opportunità offerte dal PNRR per un rilancio del territorio in chiave ecologica e tecnologica.