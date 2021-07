Turismo, 'Visitmolise', una guida per scoprire bellezze regione Turismo

CAMPOBASSO, 02 LUG - Presentato a Campobasso il nuovo portale di destinazione turistica 'Visitmolise.eu', una guida per il turista dove è possibile reperire informazioni e consigli sulle peculiarità del territorio regionale. Sette le sezioni: mare, entroterra, montagna, cultura, gusto, sport e località.

"Visitmolise - ha detto l'assessore regionale al Turismo e Cultura Vincenzo Cotugno - è un tassello importante per le strategie di marketing territoriale del Molise. Adesso dovrà essere il territorio a riempirlo di contenuti per la migliore promozione della nostra regione. Un lavoro di squadra - ha aggiunto - tra Regione, Sviluppo Italia Molise e l'Ati Suggesto, per arrivare a dotarsi di una piattaforma digitale all'avanguardia che contribuisca a migliorare la visibilità del Molise nei confronti del mercato turistico globale".

"Noi conosciamo le bellezze della nostra terra, le sue emozioni, i suoi sapori - ha detto il presidente della Regione Donato Toma - vogliamo adesso, più che mai, raccontarli al mondo. Per ripartire da qui, con la nostra ospitalità e per il nostro sviluppo. Per questo abbiamo creato il portale www.visitmolise.eu, un raccoglitore di tutto quello che di bello abbiamo da offrire, aperto anche al vostro contributo social, utilizzando l'hashtag #visitmolise". (ANSA