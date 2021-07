La classifica del consenso di governatori e sindaci del "Il Sole 24 ore": Toma penultimo

Peggio di lui solo il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi. Parliamo del Governatore del Molise, Donato Toma, che è risultato penultimo nella classifica di gradimento dei presidenti di Regione pubblicata oggi da "Il sole 24 ore". Toma dall'ultima pubblicazione perde il 10,5% dei consensi. Bardi perde invece l'11,6%.

Come tutte le indagini demoscopiche che provano a misurare il gradimento dei presidenti di Regione, anche il Governance Poll incontra da qualche anno un problema che ne riduce la suspence: vince sempre Zaia. Ma dietro al presidente leghista che guida il Veneto da 11 anni, e anche in questa edizione della rilevazione annuale realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore rafforza ulteriormente il proprio tradizionale primato in classifica, qualcosa si muove. Secondo il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini che scalza dal secondo posto Fedriga (Friuli-Venezia Giulia), mentre De Luca (Campania) si insedia ex aequo al terzo. Zingaretti (Lazio) recupera 11 punti.

Una classifica molto condizionata da come le regioni hanno gestito l'emergenza Covid in questo ultimo inverno. La prova di Toma non sembrerebbe delle migliori quindi.