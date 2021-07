TAC San Timoteo, sistema innovativo e software per studi avanzati

Inaugurata questa mattina, presso il Presidio ospedaliero San Timoteo di Termoli, la nuova apparecchiatura TAC. Presenti il presidente della Regione, Donato Toma, il sindaco della città adriatica, Fancesco Roberti, il commissario ad acta alla sanità, Flori Degrassi, il dg Asrem, Oreste Florenzano, il direttore dell’Unità operativa complessa di Radiodiagnostica, Roberto Camperchioli, oltre a una rappresentanza del personale medico del San Timoteo, Nicola Rocchia e Giovanni Serafini.

Il Tomografo assiale computerizzato 64 strati si avvale di un sistema innovativo che permette di adattare la dose alla conformazione fisica del paziente ed è, inoltre, dotato di software che assicura la riduzione della dose di radiazioni sino all’80%, rispetto alle precedenti tecnologie.

L’apparecchiatura consta di una piattaforma aggiornabile nel tempo, sia come numero di strati, sia per quanto attiene ai nuovi pacchetti software di prossima immissione sul mercato. In ottemperanza al nuovo Decreto legislativo Euratom, consente la registrazione della dose di radiazione.

Da evidenziare i pacchetti applicativi per studi avanzati: software oncologico, applicazione specifica per la valutazione della risposta alla terapia; software avanzati per studi vascolari;perfusione neuro; riduzione degli artefatti determinati da protesi metalliche; software per lo studio dei noduli polmonari; software per la fusione delle immagini; software per la valutazione della quantità di calcio nelle coronarie.