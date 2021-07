Carlo Bartoli in visita alla sede Odg Molise

Il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana Carlo Bartoli, in visita a Campobasso presso la sede dell’Odg Molise, terrà domattina presso il Bocciodromo di via Insorti d’Ungheria un importante corso formativo in presenza. Ricevuto dal presidente Vincenzo Cimino, dal vice Cosimo Santimone, dal consigliere Luigi Albiniano e dalla presidente emerita Pina Petta, Carlo Bartoli è ufficialmente candidato alla presidenza del Cnog alle elezioni di settembre ottobre. Nel corso dell’evento formativo, saranno presenti anche i rappresentanti della Casagit, Inpgi, dell’Assostampa, dell’Ucsi e dell’Ussi Molise. Il presidente Bartoli insieme al Dpo dell’Odg Molise avv. Francesca Ricciardi, tratterà la questione relativa a suicidi, diritto all’oblìo e privaci. Per l’occasione, saranno consegnate targhe e riconoscimenti per i giornalisti molisani.