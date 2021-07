Sanità,Ennesimo avviso Asrem per ricerca personale andato deserto

CAMPOBASSO, 12 LUG - Ennesima battuta a vuoto per un avviso pubblicato dall'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) finalizzato alla ricerca di 20 medici da assumere a tempo determinato nella disciplina di Medicina e Chirurgia d'accettazione e urgenza. Dagli atti dell'Asrem si apprende, infatti, che non sono pervenute istanze di partecipazione.

Non è la prima volta che in Molise si registra la mancata adesione da parte di medici agli avvisi per reperire personale da impiegare nelle strutture sanitarie regionali che continuano a soffrire la cronica carenza di organico. (ANSA).