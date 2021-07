Auto contro moto a Casoli, muore un infermiere 27enne originario di Agnone che viveva in Abruzzo

La notizia inizialmente l'abbiamo appresa da una testata giornalistica abruzzese https://www.abruzzolive.tv/cronaca/casoli-incidente-nella-zona-industriale-muore-infermiere-it30475.html?fbclid=IwAR1PPCSALEaX_lrnNAke0Ks3As60FqN0G3K1ekRQTxbwvjvQx7wRUc_HS-w ed e' stato sconvolgente. Un giovane di Agnone, infermiere professionale muore in un incidente stradale intorno alle 20.30 di oggi 12 luglio 2021. Si chiama Mario Scampamorte e la conferma del decesso del giovane 27 enne, agnonese, che lavorava come infermiere presso l'ex ospedale di Casoli, ora RSA, l'abbiamo avuta dalla stazione dei carabinieri di Casoli CH. Un ragazzo da tutti conosciuto ad Agnone,ben voluto, apprezzato come professionista sanitario . A tutta la famiglia, alla madre Nicoletta, al padre Raffaele e ai fratelli sentite condoglianze da Altomolise.net