Sergio Mattarella compie 80 anni. Auguri al presidente più amato (sul web e fuori) che ha unito le generazioni

Lo chiamiamo «Sergio» non per mancanza di rispetto, ma per l’affetto e la stima che ha saputo raccogliere attorno a sé in questi anni. Non ha ancora concluso il proprio settennato da Presidente della Repubblica, ma molti lo (ri)guardano e (ri)ascoltano, certi che in futuro mancherà. E oggi che di anni ne compie 80, non si celebra solo il suo compleanno, ma si cristallizza la capacità del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di esser ponte tra generazioni, nonché ultimo collante di fiducia tra giovani e mondo istituzionale e politico. Protagonista di tanto inattese quanto buffe gag, di meme divertenti, di fuorionda che riescono a strappare speranzosi sorrisi, Sergio Mattarella è il presidente pop: asciutto, incisivo, puntuale, senza voler per forza apparire, né essere ridondante. Non va dal barbiere perché è chiuso per il lockdown, come tutti. E come tutti attende in coda il proprio turno per la vaccinazione, esulta con forza e sorride sugli spalti per il gol della nazionale italiana, come tutti. «Sergio» è pop perché incarna e raccoglie dentro sé modi e valori che molti giovani custodiscono, ma spesso faticano a esprimere o a gestire.

L’arte della pazienza, anche quando si è «impeachati»

Il Capo dello Stato in soli sei anni e mezzo ha visto passare quattro presidenti del Consiglio, ha sostenuto (e sopportato) quattro interminabili giri di consultazioni con tutte le possibili delegazioni politiche per riuscire a dare un esecutivo di lunga durata al Paese. Una leggenda vuole che solo una volta abbia risposto: «Ci sentiamo dopo, che ora sto impeachato». Non vi fu nessun impeachment, ovviamente. Anzi, arrivarono le doppie scuse da parte di chi, all’epoca, agitò lo spauracchio.

