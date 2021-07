Komby pub Agnone: musica live e deliziosi cocktail alla frutta. Antonio Marcovecchio il giovane titolare

L'imprenditoria in via di sviluppo ad Agnone è giovane. I ragazzi e le ragazze sfidano crisi e spopolamento ed aprono e gestiscono in proprio nuove attività soprattutto nel settore enogarstronomico. Oggi vi presentiamo uno dei giovani imprenditori, titolare di un pub, Il Komby. Il titolare, si chiama Antonio Marcovecchio, ha 27 anni, studente universitario in economia,con un bel numero di esami gia' dati, e tanta passata esperienza in attività della ristorazione. Ha accettato di mettersi in gioco da un punto di vista impreditoriale e circa due anni fa ha rilevato il pub e lo gestisce.

Il suo lavoro ben fatto, la sua cortesia nell'accogliere i clienti, la hanno conquistato un pubblico molto giovane. Serve squisiti panini con hamburger e una vasta gamma di pregiate birre, e ultimamente un famoso barman, Roberto Anniballe, lavora con Antonio, giovanissimo anch'egli, che dopo aver lavorato per molti anni in uno dei famosi locali nei pressi di Trinità dei Monti a Roma è tornato ad Agnone e sta deliziando i palati dei giovani e meno giovani con i suoi meravigliosi cocktail, alcolici e analcolici. Noi consigliamo uno dei suoi cocktail, analcolico alla frutta di cui siamo riusciti a carpirgli il segreto.

Si chiama Fruit Punch a base di succo di arancia, succo di fragola, slash lime servito con frutta correlata, spicchio di arancia, ananas, more e dulcis in fundo un ciuffetto di menta. Ma Antonio non si limita al servizio, il suo pub e' centro di attrazione per gli eventi live, organizzati sempre e comunque nel rispetto delle norme anti covid. A partire da fine luglio al Komby sono previsti una serie di eventi musicali che spazianonella musica blues, jazz, funky disco house, rock e i migliori cantautori italiani. Ad Maiora ad Antonio e a tutti i giovani che hanno coraggio e voglia di continuare a vivere e far vivere il territorio dove sono nati.