Agnone: "Dialettando con il fuoco", intervista al direttore artistico, Umberto Di Ciocco

Agnone-Festival del teatro " Dialettando con il fuoco" Questa sera sono presenti i rappresentanti in costume degli indocciatori della "Contrada Sant'Onofrio". Sul palco tra poco, la compagnia Thea3 che porterà in scena “I favolosi anni 60”, un racconto brillante, leggero e comico sul meridione del tempo. Ai nostri microfoni, il Direttore artistico dell'evento, Umberto Di Ciocco Guarda intervista in diretta https://fb.watch/v/2XG8pbq7U/