La casa di Riposo di San Bernardino celebra la prima giornata mondiale dei nonni e degli anziani voluta da Papa Francesco

Oggi è la prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. La ricorrenza, voluta da Papa Francesco, si riproporrà ogni anno nella quarta domenica del mese di luglio. L’obiettivo è quello di far riflettere sul valore di queste figure che rappresentano le nostre radici e tramandano le tradizioni. La casa di riposo di San Bernardino ha celebrato questa importante giornata per i nostri nonni. Nel pomeriggio è stata celebrata la santa messa da Padre Cleopas coadiuvato dal diacono Vittorio Lemme,e successivamente si è svolta una festa tra canti e balli alla presenza dei nipoti, figli, familiari degli ospiti.

Grande sensibilità è stata dimostrata dagli operatori e dalla coordinatrice della struttura Magda Asmarandei nel volere dare valore e senso alla prima giornata mondiale dei nonni e degli anziani.

Importanti sono state le parole pronunciata da Papa Francesco nell'omelia della messa tenutasi questa mattina in una affollatissima piazza San Pietro. Il pontefice ha detto. “Soffro quando vedo una società che corre, indaffarata e indifferente, presa da troppe cose e incapace di fermarsi per rivolgere uno sguardo, un saluto, una carezza”, ha scritto il Pontefice nell’omelia. “I nonni, che hanno nutrito la nostra vita, oggi hanno fame di noi: della nostra attenzione, della nostra tenerezza. Di sentirci accanto. Alziamo lo sguardo verso di loro, come fa Gesù con noi".

Rispettiamo i nostri nonni!