Coronavirus, dati Asrem comune per comune

L'Asrem ha reso noti i numeri della pandemia in ognuno dei comuni molisani. Ovviamente il numero non riguarda chi è già guarito dal virus. C'è un aumento generale dei contagi ma la situazione più preoccupante riguarda Guglionesi che scende dai 50 della scorsa settimana ai 44 di oggi. In lieve aumento i positivi a Termoli che da 3 della scorsa settimana salgono a 4. Nella tabella sono visibili i dati comune per comune. Stabili i contagi a Campobasso che restano 17. In risalita Isernia sale a 16 ( 12 in più ). I casi a Montenero paese risultano essere 2 (2 in meno). Solo 24 su 136 i comuni non ancora Covid free, la settimana scorsa erano 20.