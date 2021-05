Colpo di coda dell'Olympia Agnonese allo stadio Rubens Fadini di Giulianova

Mercoledì, 26 Maggio

Continua il tour de force delle gare di recupero nel girone F di serie D.

Nella giornata odierna allo stadio Rubens Fadini di Giulianova, l'Olympia Agnonese conquista la seconda vittoria stagionale, con il più classico dei risultati 0÷2

Una gara diretta in modo magistrale dalla signora Ilaria Bianchini, della sez. di Terni, permette ai granata, autori di una prova condotta in modo ordinato di portarsi in vantaggio al 21' di gioco con la rete di Amaya, rete che darà carburante necessario alla squadra Agnonese nell'approcciarsi in modo positivo in tutte le fasi e situazioni di gioco, condotta che la porterà a raggiungere al 68' della seconda frazione di gara la rete del doppio vantaggio, con l'attaccante Sapone, bravo ad involarsi verso la porta dell'estremo difensore Mora, e batterlo in uscita. Raggiunto il doppio vantaggio i granata con una accorta e mai distratta fase difensiva negano agli avanti Giuliesi, le opportunità per creare problemi alla porta difesa da Caputo. Bella vittoria conquistata in esterno, che non modifica il destino già scritto della retrocessione, ma sicuramente sarà motivo del non deprimersi per affrontare le restanti gare che andranno a chiudere l'annata.

Al nuovo stadio Di Tella di Vastogirardi è il Campobasso ad aggiudicarsi il derby con le reti realizzate da Vitali,al 32' e Cogliati, al 54' gol che porteranno a chiudere la gara con il risultato di 0÷2

E con questa ulteriore vittoria la squadra rossoblù di mister Cudini, si avvicina sempre di più al taglio del nastro posizionato sul traguardo, che la porterà al salto della categoria.