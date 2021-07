Convocato il consiglio della provincia di Isernia

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. Per quanto prescritto dall’art. 39 del vigente regolamento e per gli adempimenti di competenza di ognuno, viene riportato, di seguito, l’avviso di convocazione del Consiglio Provinciale, con l’Ordine del Giorno. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA VISTI: - la Legge 07/04/2014 n. 56 e s.m.i.; - il Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; - il vigente Statuto Provinciale; - il vigente Regolamento del Consiglio Provinciale

D I S P O N E Il Consiglio Provinciale è convocato in Isernia nella sala delle adunanze consiliari della Provincia, in seduta straordinaria in prima convocazione per il giorno venerdì 30-07-2021 alle ore 16:00 e in seconda convocazione per il giorno sabato 31-07-2021 alle ore 11:00 per discutere il seguente ordine del giorno: N.

OGGETTO 1 Art. 147-ter del D.Lgs. n. 267/2000. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi al 30 giugno 2021.

2 Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021. Applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2020. (art. 187, comma 2, D.lgs. n. 267/2000).

3 Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021-2023 ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del d.lgs. n. 267/2000.

4 Collegio dei Revisori della Provincia di Isernia triennio 2021/2024. Elezione del Presidente dell’organo di revisione economico finanziario e presa d’atto dell’estrazione a sorte dei due componenti da parte della locale prefettura.

5 Rinnovo commissione elettorale circondariale di Isernia e della sottocommissione elettorale circondariale di Venafro. Designazione componenti effettivi e supplenti.

6 Linee di indirizzo ed obiettivi strategici ai fini della redazione del PTPCT 2021-2023.

7 Diritti di rogito sui contratti stipulati dal 2015 al 2019 dal segretario generale dott. Stefano Bellotta – riconoscimento legittimita’ debito fuori bilancio ai sensi del primo comma lett. e) dell’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000. IL PRESIDENTE Avv. Alfredo Ricci (documento firmato digitalmente)