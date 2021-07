Programma eventi estivi: L’associazione “Giovani Riuniti” invita tutti ai prossimi eventi !

Anche quest’anno la nostra associazione si è impegnata per organizzare eventi estivi per tutti, residenti e turisti. Infatti vi aspettiamo il 1º e il 19 agosto per un doppio appuntamento con “Passeggiando nel passato”, un cammino suggestivo che vi riporterà indietro nel tempo e vi farà incontrare numerosi personaggi storici del nostro paese. Inoltre il 7 agosto ci sarà l’evento “Sentiero raccontato: sulle orme dei Sanniti" (Trekking monte Capraro-Monte Cavallerizzo) con la partecipazione di Nicola Mastronardi, un percorso per gli amanti della natura e dell’avventura. Per gli amanti dello sport si svolgeranno le imperdibili “Olimpiadi” il 21 agosto, e per chiudere la nostra estate agnonese il 31 agosto vi invitiamo a partecipare a “RiAMBIENTIamoci”, un pomeriggio all’insegna dell’ecologia e dell’amore per l’ambiente!

Per qualsiasi informazione vi invitiamo a contattarci tramite i nostri canali social, come sempre noi lo facciamo PER AGNONE! Buona estate a tutti!