Incendio a contrada San Quirico Sul posto i VVF di Agnone ancora al lavoro per domare le fiamme

Nel pomeriggio di oggi sera intorno alle ore 17,00 si è sviluppato un incendio tra le sterpaglie in una zona della contrada San Quirico lungo la vallata del torrente Vallocchie.

L'incendio di medie dimensioni ancora non viene domato del tutto dai vigili del fuoco della compagnia di Agnone. sul posto presenti due squadre e i carbinieri della forestale.

Sulla natura e le cause dell'incendio sono in corso accertamenti. La zona incendiata era ricoperta da una folta sterpaglia ma il luogo e' lontano da case di campagna abitate o stalle per animali. Anche lo scorso anno nel medesimo periodo nella stessa zona si sviluppo' un incendio di medie dimensioni