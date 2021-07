Meteo, caldo e afa non danno tregua, bollino rosso in 13 città

L’aumento delle temperature nel weekend scorso era stato solo l’inizio. . Secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, si registreranno oltre 38 gradi sulle aree interne di Campania e Molise, mentre su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia si arriverà oltre i 40-42 gradi. Per la nostra regione si profila un’allerta 2, con temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili come anziani e malati cronici. Le ore centrali della giornata costituiranno sicuramente le meno indicate per particolari attività e per restare sotto al sole o in luoghi con poca circolazione di aria, considerando peraltro l’attuale utilizzo delle mascherine anti Covid. Chi non è abituato a bere molta acqua nel corso della giornata, cosa che gli esperti consigliano di fare in ogni caso, potrebbe soffrire maggiormente gli effetti della disidratazione.