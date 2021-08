Per cause ancora da accertare un incendio ha danneggiato buona parte di un' abitazione all'interno di fabbricato in muratura di tre piani a Spinete. Fortunatamente nessun ferito é ststato registrato tra occupanti. Il rogo ha procurato un cedimento strutturale della copertura il legno. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco proveniente da Campobasso insieme ai carabinieri di Bojano.