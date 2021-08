Disponibile la nuova mappa escursionistica di Capracotta: ottanta chilometri di cammini segnalati, con tredici percorsi escursionistici

Disponibile la nuova mappa escursionistica di Capracotta. È una carta dei sentieri in scala 1:25000, da oggi fruibile anche in versione cartacea, comoda e tascabile, che riporta l’aggiornamento di ben ottanta chilometri di cammini segnalati, con tredici percorsi escursionistici e un andamento che presenta oltre 6500 metri di dislivello. È uno strumento di conoscenza utilissimo per gli amanti del trekking e che serve a far apprezzare ancora meglio le bellezze dei nostri luoghi. Il lavoro svolto qualifica ulteriormente l’offerta turistica di Capracotta ed è in linea con la nostra idea di fare di Capracotta il paese del benessere.

I sentieri riportati, oggetto di attento e scrupoloso lavoro di sistemazione e di messa in sicurezza sono naturalmente tutti perfettamente fruibili e percorribili.

