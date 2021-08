Scuola, oltre 3,8milioni di euro agli enti locali. Al comune di Agnone 200mila euro per lavori di adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico

"Sul sito del Ministero dell'Istruzione sono state pubblicate le graduatorie relative all'avviso pubblico da 270 milioni di euro destinati agli enti locali: circa 200 milioni per lavori di edilizia leggera e 70 milioni per l'affitto di spazi dedicati alla didattica".

Così Antonio Federico, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati.

"La misura - spiega il parlamentare - fa parte degli interventi previsti per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 in presenza e in sicurezza. I fondi rispondono alle richieste avanzate da Comuni e Province che hanno risposto al bando e, come detto, si tratta di risorse da utilizzare per l'affitto di locali e spazi destinati alla didattica, oltre che alle relative spese di conduzione, per il noleggio di strutture modulari, con spese annesse, e per lavori di messa in sicurezza e adeguamento degli spazi e delle aule già esistenti.

Le risorse stanziate, il cui iter è stato seguito direttamente dalla sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia, riguardano una popolazione scolastica di 806.233 studentesse e studenti, che corrispondono a circa 38.000 classi in tutta Italia.

Al Molise - va avanti Federico - sono destinati 3.866.576 euro distribuiti ai due enti provinciali di Campobasso e Isernia oltre che a 25 Comuni che hanno risposto all'avviso pubblico e sono stati ammessi al finanziamento ottenendo il totale di quanto richiesto.



L'obiettivo dichiarato di questa misura - conclude Antonio Federico - è quello di favorire la scuola in presenza e il rientro in aula in piena sicurezza. Sono fondi con i quali realizzare più aule, spazi dedicati alla didattica migliori e più numerosi, per supportare i nostri ragazzi e le nostre ragazze rispettando il loro diritto allo studio", conclude il parlamentare.