Tamponi rapidi antigenici nelle Farmacie: In Alto Molise si praticano solo nell'unica farmacia di Poggio Sannita

Agnone è la città capofila di una macro area definita "Alto Medio Sannio" a cui fanno capo circa 33 comuni che ricomprendono una popolazione di 33mila abitanti. Ma nella cosiddetta " Atene del Sannio" , nonchè paese capofila di ben 33 comuni e nonostante la presenza di ben tre farmacie e una parafarmacia, non si praticano i tamponi antigenici rapidi per la diagnosi da coronavirus.

Le farmacie agnonesi, quasi tutte, vendono i tamponi antigenici rapidi ma per, presumiamo loro libera e legittima scelta, non praticano i tamponi. Le persone possono acquistare presso le farmacie agnonesi i tamponi, possono auto-praticare il test,, se si posseggono le competenze per farlo, ma il risultato in questo caso non viene certificato da alcuno, il che rende potrebbe rendere complesso la ricostruzione della catena del contagio in caso di positività.

Ma diventa tutto oltremodo stupefacente che questo accada in un paese di quasi 5mila abitanti, capofila di una area vasta, nel momento in cui si apprende che Federfarma sottoscrive insieme ad Assofarm e FarmacieUnite, un protocollo con il ministro della Salute e con il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, per concordare i prezzi calmierati (8 euro per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni e un costo calmierato di 15 euro per la fascia sopra ai 18 anni)

e che il presidente di Federfarma Nazionale, Marco Cossolo dichiara: «È una grande prova di compattezza della farmacia italiana che, unanimemente, ha deciso di andare incontro alle esigenze dei nostri cittadini, dei nostri pazienti e dei nostri figli», e invita i colleghi ad una massiccia adesione. «Sono consapevole di chiedervi un ulteriore sforzo, ma lo stiamo facendo per il nostro Paese». conclude.

Ma probabilmente a Agnone l'appello del presidente di federfarma cade nel vuoto. Ma meraviglia delle meraviglie si apprende che in un paesino nei pressi di Agnone,Poggio Sannita, l'unica farmacia esistente, ha raccolto l'appello della Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani e del governo e praticano i test antigenici rapidi, con relativa certificazione e rilascio del Green Pass temporaneo. La farmacia di Poggio Sannita, pratica test a persone provenienti da tutto l'Alto Molise e non solo, lo fa a prezzi calmierati avendo aderito all'accordo stipulato i primi di Agosto dalla federazione dei FARMACISTI Nazionale.