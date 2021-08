Il Cts dà il via libera all'estensione della validità del Green Pass a 12 mesi

E' arrivato il via libera del Cts all'estensione della validità del Green Pass fino a 12 mesi. Adesso la novità verrà introdotta con un emendamento al decreto sugli obblighi legti al certificato verde che verrà portato in Parlamento per la conversione il 6 settembre.

Sono due le tipologie di Green Pass per il quale varrà il cambiamento. La prima è quella legata alla vaccinazione. Fino ad oggi la validità del documento era di 9 mesi da 15 giorni dopo la seconda dose (anche dopo la prima viene comunque rilasciato e vale fino alla seconda somministrazione). Ci si allunga fino a 12 mesi. A far muovere il ministero, che ha posto il quesito agli esperti è stato il caso del personale sanitario. Si tratta delle persone che sono state vaccinate per prime, a partire dal dicembre dell'anno scorso, e che quindi a metà ottobre sarebbero andate incontro alla scadenza del documento che permette di andare a cena, prendere i treni a lunga percorrenza, far visita ai parenti in ospedale e altro ancora.

L'altro caso è quello di chi ha avuto la malattia. Fino ad ora il Green Pass valeva per sei mesi a partire dalla diagnosi, cioè dal primo tampone positivo. Il ministero però alcune settimane fa aveva detto che chi è stato infettato può aspettare fino a 12 mesi prima di fare la dose di vaccino. Si era così creato un problema, perché chi avesse scelto di attendere appunto un anno sarebbe rimasto senza certificazione. Così si è modificata anche quella scadenza.

Gli esperti del Cts hanno detto sì ai cambiamenti ma hanno anche specificato che eventuali nuove conoscenze che si dovessero acquisire in queste settimane riguardo ai tempi di copertura immunitaria dati da infezione naturale e vaccino potrebbero richiedere una rivalutazione dei termini. Significa che se ad esempio si scoprisse, cosa che comunque adesso non risulta a guardare quello che succede in Paesi dove la campagna è iniziata prima rispetto a noi, che a 10 mesi dalla vaccinazione c'è un crollo degli anticorpi e quindi la copertura scompare si proporrebbe di accorciare i tempi di durata del Green Pass. Del resto la durata del Green Pass post vaccinazione è già cambiata una volta, visto che all'inizio era sei mesi.