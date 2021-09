Le showgirl più amate degli anni ‘80

Anni ‘80. Un’epoca in cui l’Italia splendeva di luce propria, dove il benessere era diffuso e la maggior parte dei cittadini dello Stivale riusciva a risparmiare. Altri tempi. Forse illusori, dato che il conto, salato a dir poco, fu pagato nei decenni successivi. Una inesorabile discesa che prosegue, imperterrita, dal 1993, restato celebre per la famosa “patrimoniale retrodatata” del governo Amato, necessaria per arginare una crisi dei conti pubblici a tutt’oggi irrisolta.

A quei tempi, però, nessuno immaginava quello che sarebbe successo negli anni successivi. L’Italia usciva dagli anni di piombo, dove il sangue e il terrore, purtroppo, scorrevano nelle piazze di tantissime città. La voglia di leggerezza e disimpegno, quindi, fece capolino nella vita degli italiani, grazie anche a dati economici piuttosto confortanti. E la televisione, in tal senso, corroborò questo desiderio di evasione.

Lorella Cuccarini, la più amata dagli italiani

A quei tempi, un programma televisivo, per definirsi tale, doveva prevedere la presenza di una showgirl, bella e talentuosa. E' inutile negare, infatti, come gli anni '80 siano stati il primo decennio in cui l'immagine ha rappresentato un importantissimo biglietto da visita, un punto di svolta che ci ha accompagnato sino ai giorni d'oggi: dai social network ai siti per adulti, il look ha assunto un'importanza rilevante.

Tra le showgirl più amate, o come recitava uno spot pubblicitario che la vedeva protagonista “la più amata dagli italiani”, c’era sicuramente Lorella Cuccarini, romana lanciata da Pippo Baudo dopo alcune apparizioni non da protagonista in programmi televisivi di secondo piano. Il fiuto del “Pippo Nazionale”, a quei tempi, era davvero infallibile. Ed il grande successo di Lorella Cuccarini, mattatrice delle edizioni numero 6 e 7 di Fantastico, fu straordinario.

L’allora Fininvest di Berlusconi, ricca e decisa a spodestare il monopolio della RAI, fu costretta a sborsare fior di quattrini per accaparrarsi la showgirl, che per quindici anni è stata una punta di diamante delle tv del Biscione: da Odiens a Paperissima, passando per Buona Domenica e Trenta Ore per la Vita, la Cuccarini ha scritto pagine storiche della tv italiana, spesso in coppia con Marco Columbro.

Heather Parisi, la statunitense che trovò l’America in Italia

La grande rivale di Lorella Cuccarini era, senza alcun dubbio, Heather Parisi, italo-americana che ha trovato “l’America” nel nostro paese in maniera del tutto casuale. In vacanza in Sardegna, infatti, fu scoperta dal grande coreografo Franco Miseria che la propose a Pippo Baudo, bravo ad intuire le sue potenzialità e a inserirla, a fine anni ‘70, nei programmi “Luna Park” e “Fantastico 1”.

La Parisi, ormai da qualche anno, si è ritirata dalle scene e vive ad Hong Kong, dove si sta rendendo protagonista di una discutibile campagna “anti-vax”. Noi italiani, però, la vogliamo ricordare quando, bella come il sole, ballava e faceva sognare milioni di italiani sulla tv di stato, che è stata, a parte una brevissima parentesi in casa Fininvest negli anni ‘90, la sua casa per oltre trent’anni.

Sabrina Salerno: icona sexy da oltre trent’anni

Nella seconda metà degli anni ‘80, però, il sogno proibito degli italiani era rappresentato da una procace donna ligure, dal fascino fresco ed esplosivo: Sabrina Salerno. Scoperta da Claudio Cecchetto, la Salerno divenne presto un clamoroso “caso” discografico, complici anche le famose uscite di seno che la resero celebre in tutta Europa, in particolar modo in Spagna.

La sua rivalità con Samantha Fox, squisitamente discografica dato l’amicizia che lega le due icone sexy della musica pop di quell’epoca, ha segnato decisamente gli anni ‘80. La Salerno, oggi splendida 53enne, è ancora presente nei programmi televisivi italiani ed è una star dei social network: il suo profilo Instagram è seguito da oltre un milione di followers. E il suo corpo ammiccante e perfetto, fa sognare milioni di italiani di qualsiasi età.