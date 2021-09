Il capitano Christian Proietti conclude la sua esperienza ad Agnone. Oggi il saluto alla stampa locale

Il Capitano Christian Proietti, dopo 4 anni al comando della Compagnia di Agnone, conclude la sua esperienza in Altomolise, iniziata nel settembre 2017, provenendo dal Comando di una Sezione del Nucleo Investigativo di Reggio Calabria. Tra qualche giorno lascerà Agnone ed andrà a ricoprire un altro prestigioso incarico al Comando della Compagnia Carabinieri di Monopoli

.Oggi il capitano ha voluto fare un saluto ai giornalisti della stampa locale. Il capitano quando quattro anni fa venne a ricoprire l'incarico al comando della compagnia agnonese, volle incontrare i giornalisti locali e oggi il saluto, non un addio ma un arrivederci perchè riferiva di aver trovato in Agnone luoghi e persone che non dimenticherà e che questo territorio non è stato solo un luogo di lavoro ma ha trovato una "casa"

Il Capitano da subito ha stabilito con la stampa un rapporto di rispetto e collaborazione a favore dell''informazione per i cittadini e pur rimanendo sempre e comunque all'interno delle sue delicate funzioni, non si è mai sottratto alle nostre insistenti richieste di notizie. La cortesia e la gentilezza, oltre alla sua professionalità lo hanno caratterizzato. Nel nostro territorio , in particolare durante i periodi di alto tasso di contagiosità dovuta alla pandemia da coronavirus, la presenza dei carabinieri è stata una garanzia per tutta la popolazione. Presenti all'incontro oltre ad Altomolise.net, Il direttore dell'Eco dell'Alto Molise Maurizio D'Ottavio, e il giornalista professionista Francesco Bottone. Arriverà a brevissimo un nuovo comandante, l'auspicio di noi giornalisti è quello di continuare ad avere rapporti di rispetto e collaborazione nell'ambito dei ruoli ricoperti.

Buon lavoro al capitano Christian Proietti